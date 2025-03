Ilrestodelcarlino.it - Il ’Blue Electric Light Tour’ accende il mito di Lenny Kravitz

È un finale da grande festival, quello che va in scena domani alle 21 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo Geolier, Brunori Sas, Limp Bizkit e Maluma, chiude il mesecon il suo, uno degli artisti che meglio rappresentano la scena della musica afro americana contemporanea, che mescola l’immenso repertorio della tradizione del soul e del blues con i suoni elettrici del rock. Come Hendrix e come Prince prima di lui,rilegge le atmosfere sensuali che hanno sempre caratterizzato questo linguaggio, portandolo ancora di più in una direzione pop, da grande intrattenimento, che gli ha fatto conquistare i vertici delle classifiche internazionali. E proprio Prince è stata una delle sue principali fonti di ispirazione, sin dagli esordi. Dal musicista di Detroit ha preso il gusto per la rilettura psichedelica, visionaria del blues, omaggio alla stagione californiana della cosiddetta ‘Summer of Love’ del 1965, quando San Francisco divenne il centro della ribellione hippie.