Metropolitanmagazine.it - Il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar sale a 1.644 morti, in Thailandia 17

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un cessate il fuoco parziale unilaterale per facilitare gli sforzi di soccorso per ilè stato annunciato sabato dal governo ombra di unità nazionale del, che coordina la lotta popolare contro l’esercito al potere. Ildel disastro nel paese è salito a 1.644. La cifra è in forte aumento rispetto ai 1.002 annunciati solo poche ore prima, evidenziando la difficoltà di confermare lesu una regione estesa e la probabilità che i numeri continueranno a crescere dopo ildi magnitudo 7.7 di venerdì . Il numero di feriti è aumentato a 3.408, mentre il numero di dispersi è salito a 139.Anche inaumentano iNella vicina, ilè salito a 17. Ilha scosso la grande area di Bangkok, che ospita circa 17 milioni di persone, e altre parti del paese.