Anteprima24.it - Ieri in Campania: allarme doping a Benevento. Attenzione alle chiamate truffa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 29 marzo 2025. Avellino – “Con lo sguardo rivolto a Gesù Crocifisso, è ritornato alla casa del Padre Mons. Vincenzo De Stefano, Vicario Generale Emerito. Grati per il bene da lui ricevuto e per la sua edificante testimonianza Sacerdotale, lo presentano al cuore Misericordioso di Dio, il fratello Gerardo, la cognata Marina Medugno, i nipoti Nicola, Franco, Maria e Francesco, i pronipoti ed i parenti tutti”. (LEGGI QUI)– L’operazione condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabindiha portato alla denuncia in stato di libertà di un 47enne che gestisce un’attività di commercio al dettaglio di vitamine e integratori per lo sport a. (LEGGI QUI)Caserta –Arriva un’altra vittoria per la Casertana: anche il Foggia, è stato sconfitto sotto gli attacchi della squadra di Iori.