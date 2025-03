Ilfattoquotidiano.it - “Idolatriamo la morte, vogliamo portare il terrore in questo mondo mondano”: l’Fbi lancia l’allarme per il gruppo esoterico “764”. Ecco cos’è e perché è così pericoloso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Una rete internazionale di predatori, immersi nel satanismo, attira i bambini da piattaforme online apparentemente innocue come Discord, Minecraft e Roblox, per ricattarli allo scopo di sfruttarli sessualmente e spingerli a infliggersi gravi danni. Alcune vittime vengono persino indotte al suicidio”. Viene descritta, in un articolo di Wired USA del marzo 2024, la rete esoterica “764”, unestremista nato nel 2021 e poi cresciuto fino a coinvolgere sempre più giovani e giovanissimi, provenienti dagli Stati Uniti, dov’è partito tutto, ma anche da diversi paesi europei, tra cui l’Italia. Dalle presunte estorsioni sessuali online ai danni dei minori e diversi reati pedopornografici si sarebbe passati ad accoltellamenti, attentati incendiari, sparatorie e persino omicidi, sia negli States, sia in Europa.