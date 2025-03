Ilnapolista.it - Ibrahimovic: «Non ho mai litigato con Furlani, sono al Milan per dare una mano»

Leggi su Ilnapolista.it

Zlatanaè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita crocevia, come ammesso dallo stesso Conte e da Conceiçao, che avrebbe anche dichiarato di “conoscere a memoria” il Napoli.: «Non ho maicon»Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:«qua per aiutare tutti, in campo e fuori. Come primapresente e futuro. So che si parla tanto di una nuova figura, ma noi stiamo uniti e parliamo tutti i giorni per capire cosa serve e cosa non serve anche se non posso entrare nei dettagli. Ho visto che hanno scritto che hocono altre cose, ma posso assicurare chefalsità.