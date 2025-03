Romadailynews.it - IA: ambasciatore cinese sollecita cooperazione per il beneficio di tutti

Leggi su Romadailynews.it

L’per gli Affari del disarmo, Shen Jian, ha sottolineato venerdi’ che la comunita’ internazionale dovrebbe promuovere l’intelligenza artificiale per il bene comune e adiattraverso il dialogo e la. Shen ha espresso queste considerazioni partecipando alla Conferenza globale su IA, Sicurezza ed Etica 2025, organizzata dall’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo. Shen ha affermato che la Cina ha presentato l’Iniziativa globale per la governance dell’IA nel 2023, promuovendo una visione di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, per costruire un consenso attraverso il dialogo e lae sviluppando meccanismi di governance aperti, equi ed efficaci per favorire l’impiego delle tecnologie IA adell’umanita’.