Ilrestodelcarlino.it - I Terconauti accolti da Mattarella: "Siete sognatori e trascinatori"

sbarcano al Quirinale. Il trio riminese che racconta la vita di Damiano, ragazzo con una diagnosi di autismo, è in tour per i teatri di tutta Italia e ha appena pubblicato il secondo libro, L’imprevisto di diventare adulti. Giovedì uscirà nelle sale il film a loro ispirato, La vita da grandi, diretto da Greta Scarano e con Matilda De Angelis. I Tercon, prima di finire nelle sale, venerdì hanno fatto un salto a Roma,in prima persona dal Presidente della Repubblica Sergio, in vista dei loro prossimi progetti e soprattutto della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo del 2 aprile. "I limiti valgono per tutti, ognuno di noi li ha – ha detto– Ci sono tante forme, alle volte emergono, altre volte no, ma le opportunità allo stesso modo le hanno tutti ugualmente ed è quello che dimostra il vostro messaggio".