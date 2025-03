Spazionapoli.it - “I soldi ce li metto io”, restyling Stadio Maradona: De Laurentiis è netto

Leggi su Spazionapoli.it

Aurelio Deha dato un annuncio molto importante sullo. Il Napoli, è atteso dalla gara di questa sera contro il Milan. Gli azzurri, di fatto, devono cercare di battere il Milan per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista.Anche perché la squadra di Simone Inzaghi è attesa dalla sfida casalinga contro l’Udinese. Nel frattempo, però, per i tifosi del Napoli sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti di Aurelio DesulloDiego Armando.Napoli, Deha rilasciato dichiarazioni importanti suldelloIl presidente del Napoli, a margine dell’evento ‘Aurea Neapolis’, festa di Fratelli d’Italia alla Rotonda Diaz’, si è soffermato così sulla situazione che riguarda l’impianto sportivo di Fuorigrotta:“Mi dispiacerebbe lasciare il, stiamo facendo il possibile per restare.