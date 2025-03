Bergamonews.it - I “sogni d’oro” dell’Istituto San Pellegrino: prima da applausi per la Colomba allo zafferano

Quello che per molti è un semplice augurio, all’Istituto Alberghiero di SanTerme è una concreta e gustosa realtà. Fra i “” dell’eccellenza scolastica della Val Brembana c’è senza dubbio il raffinato Oro Dorato, presentato in anteassoluta venerdì 28 marzo.La breve ma intensa cerimonia ha coinvolto in primis la dirigente Giovanna Leidi, la componente dello staff dirigenziale Giuseppina Arzuffi, i docenti Francesco Zurolo, Valeria Proietto ed Emanuele Marcianò e, soprattutto, gli allievi della Quinta H Sabrina Tironi di Palazzago e Samuele Milesi di Paladina.“L’assaggio guidato di stamane – conferma Zurolo – rappresenta un ulteriore step del progetto che ha legato l’Istituto Sanalle realtà del territorio brembano e bergamasco, in particolare all’AssociazioneOLG che sin da settembre ci ha affiancato nel lavoro didattico”.