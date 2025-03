Ilgiorno.it - I media russi: “Ucciso foreign fighter italiano, Yuri Previtali di Bergamo”. Ma lui smentisce: sto bene

Leggi su Ilgiorno.it

, 29 marzo 2025 – Ihanno dato questa sera la notizia della morte di un, che combatte con l’esercito ucraino. L’annuncio è stato dato dal co-presidente del consiglio di coordinamento per l'integrazione delle nuove regioni russe, Vladimir Rogov. Ma il diretto interessato ha smentito: “Fake news, sto”. "Un altro mercenario straniero dell'esercito ucraino è stato eliminato. Questa volta si tratta del nazista, originario di", aveva affermato Rogov in dichiarazioni riportate dalle agenzia di stampa russe, tra cui Ria Novosti. Il funzionario ha precisato che il mercenarioha combattuto al fianco delle truppe di Volodymyr Zelenski per almeno due anni e lo ha accusato di far parte di un'unità nazista.