Ilgiorno.it - I leghisti della Bassa e la nostalgia dell’autonomia: a Fombio nasce il Patto per il Nord. “Ritorniamo alle origini”

(Lodi) – La fronda leghista comincia a muovere i primi passi anche nel Lodigiano. L’altra sera in un locale di, nella profonda, si sono ritrovati i primi attivisti diper il, il movimento nato nel 2024 sulla spinta dei fondatori, volti notiLega Lombarda nata alla fine degli anni Ottanta: da Umberto Bossi a Mario Borghezio, da Giuseppe Leoni a Giancarlo Pagliarini solo per citarne alcuni. Più che di secessione dalla Lega di Salvini, i militanti preferiscono parlare di ritorno, a un partito che parli die al. Venerdì sera si sono ritrovati una quindicina di aderenti per parlare delle prossime sfide, degli appuntamenti già messi in calendario ma anche di suddivisione di compiti e di incarichi da assegnare per far conoscere il nuovo movimento sul territorio e cominciare a spiegare le proprie idee, proseguendo nel proselitismo.