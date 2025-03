I detentori della Premier League montano il ritorno al libro in semifinale in FA Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-30 19:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Manchester City è venuto da dietro per ottenere una vittoria per 2-1 su Bournemouth nei quarti di finaleCoppa d’Inghilterra allo stadio Vitality.La vittoria significa che i campioni in caricasono inper una settima stagione successiva.La partita sulla costa meridionale è iniziata con la pressione precoce di City, a cui è stato assegnato un rigore al 12 ° minuto quando la croce di Bernardo Silva ha colpito il braccio rialzato del Tyler Adams di Bournemouth.Tuttavia, il debole calcio di Spot di Erling Haaland è stato salvato comodamente da Kepa Arrizabalaga, mantenendo il livello di punteggio. Haaland ha quindi sperperato un’altra opportunità d’oro pochi minuti dopo, sollevando uno sforzo scheggiato sulla traversa quando è in porta.