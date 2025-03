Lanazione.it - I colleghi: "Era serena prima dell’intervento, una persona speciale"

"Ciao Roberta. ci mancherai. grazie per il tuo sorriso e la tua gentilezza". Sono moltissimi i commenti apparsi sulle pagine social all’indomani della improvvisa scomparsa di Roberta Mazzuoli, commessa Nel reparto di gastronomia del centro Coop Amiatino di via Leopardi a Piancastagnaio, nata e residente ad Abbadia San Salvatore. La notizia della sua assurda morte avvenuta ad Arezzo,di sottoporsi a un intervento chirurgico oftalmico, già preventivato da un anno, è giunta improvvisamente nel negozio venerdì pomeriggio, sconvolgendo iche ieri hanno affrontato una giornata pesante con il dolore e il rimpianto per avere perso una cara amica oltre che una validissima collega. Luca Bisconti è caponegozio Unicoop di Piancastagnaio: "Ci eravamo sentiti la serache si ricoverasse per effettuare l’intervento all’occhio già programmato.