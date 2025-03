Quifinanza.it - I 5 dolci più costosi al mondo, tra diamanti e platino superano i 10 milioni di dollari

Dalle fragole con anello al semifreddo con foglia d’oro, i dessert più cari del pianeta sono una manciata. Ci sonoche costano come una vacanza. Altri come un’auto. Poi ci sono quelli cheil valore di una casa. Oro alimentare,veri, gioielli incastonati nella panna: per chi cerca il lusso c’è questo e anche di più.Neldell’alta pasticceria, esistono creazioni pensate più per stupire che per saziare. Dessert che più che piatti sembrano installazioni da museo o spot di gioielleria. E che comunque, alla fine, si mangiano (forse). Ecco una classifica deipiùalpiù: la listaNella classifica deipiù cari deltroviamo creazioni chei confini della pasticceria per entrare nel territorio del lusso estremo. Se in Italia si è polemizzato per panettoni, pandori edi carnevale oltre i 100 euro, in questa classifica i prezzi sono ancora più alti.