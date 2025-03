Nerdpool.it - Host Club Amore in affitto – Un classico di cui innamorarsi

Un grandein una nuova edizione 2 in 1 assolutamente imperdibile. Parliamo diin, il celebre manga di Bisco Hatori che Planet Manga ripropone in una nuova edizione di grande formato. Se avete amato il celebre anime disponibile su Netflix allora non potete perdervi questo manga che andiamo a presentarvi.in– Bisco Hatori; Planet MangaBenvenuti all’Al celebre Istituto privato Ouran c’è un aula molto particolare. Si tratta dell’aula di musica numero 3, all’ultimo piano dell’ala sud, alla fine del corridoio nord. Aprendo la porta di quell’aula ti trovi in un. Ebbene sì, sei giovani rampolli alleggeriscono le pesanti giornate delle studentesse con la loro compagnia, ricalcando quello che accade in un vero, alcool escluso.