Ho sentito Shaila Grande Fratello Yulia lo annuncia ai fan degli Shailenzo | Adesso è così…

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Devo dirvi di”.Bruschi interviene per fare chiarezza su cosa è successo all’amica ed ex concorrente del. Dopo l’eliminazione nella puntata del 24 marzo, infatti, di Gatta si sono perse tutte le tracce. Nessuna intervista, nessuna storia Instagram. Anzi, la ballerina ha rimosso tutti i post del GF in cui era taggata con Lorenzo, un particolare che i fan hanno interpretato come la volontà di lasciare il fotomodello milanese.Dentro la casa, la modella italo-cubana è stata una delle persone più vicine sia alla velina di Striscia la Notizia che a Lorenzo Spolverato. Insieme a Giglio, c’è chi li ha definiti gli angeli custodipoco fa è intervenuta alla radio e ha rivelato di aver parlato con. Nella loro conversazione avrebbero discusso anche delle voci che circolano in questi giorni.