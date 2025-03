Leggo.it - «Ho lasciato il lavoro per viaggiare intorno al mondo pensando di trovare l'anima gemella: il finale è stato totalmente inaspettato»

Leggi su Leggo.it

Kasia Dietz aveva tutto: una carriera di successo neldella pubblicità a New York, una rete di amici sparsa per la città e il privilegio di vivere in quella che molti considerano.