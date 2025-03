Thesocialpost.it - Hillary Clinton contro Trump: “Esercita il potere stupido, l’America sarà sempre più debole e senza amici”

Non passa giornoche Donaldprenda di mira, o diventi lui stesso bersaglio di aspre critiche. Stavolta il presidente americano è costretto a sorbirsi un attacco durissimo da parte di. La moglie del due volte inquilino della Casa Bianca Bill, a sua volta candidata sconfitta proprio dal tycoon nel 2016, utilizza parole di fuocodi lui.Leggi anche:rilancia sulla Groenlandia: “Ne abbiamo bisogno”attacca“A preoccuparmi, non è l’ipocrisia, è la stupidità. – affermasecondo quanto riporta il quotidiano Repubblica – Siamo tutti sconvolti, letteralmente!, che il presidentee il suo team non facciano attenzione a proteggere le informazioni riservate o a rispettare le leggi federali sulla conservazione dei documenti.