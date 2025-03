Laprimapagina.it - Hezbollah minaccia di ricorrere alla forza se gli attacchi israeliani non si fermeranno

Il leader di, Naim Qassem, ha dichiarato che se lo Stato libanese non riuscirà a fermare glicon mezzi politici, il movimento sciita filo-iraniano sarà “costretto aad altre opzioni”. In un discorso televisivo, Qassem ha sottolineato l’inaccettabilità degli, in particolare quelli contro i sobborghi meridionali di Beirut, avvenuti per la prima volta dopo la tregua.“Questa aggressione deve finire”, ha detto, ribadendo chenon può tollerare ulterioria sud, nella Beqaa e nei sobborghi meridionali della capitale libanese. “Se Israele pensa di poter imporre una nuova equazione con pretesti falsi, questa è una situazione inaccettabile”.