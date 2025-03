Ilfattoquotidiano.it - “Harry razzista, sessista e misogino anche e soprattutto contro le donne di colore. Lui e Meghan sono tossici”: le nuove accuse contro il principe

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo la versione dicondita di “cuore pesante” e tristezza, tutte di parte, è ripartito il contrattacco della presidente dell’associazione caritatevole africana Sentebale, che ilaveva fondato in memoria di sua madre Lady Diana. Qualche giorno fa, per chiudere un periodo di polemiche etra i membri del direttivo della charity e la sua ultima presidente,aveva cercato di mettere la parola fine sulla faida rassegnando le sue dimissioni da ciò che lui stesso aveva contribuito a creare nel 2006 insieme all’amico,Seeiso di Lesotho. L’organizzazione aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per dare aiuti e combattere la povertà e la diffusione dell’HIV tra i bambini di Botswana e Lesotho, nell’Africa del sud. Un obiettivo nobile reso opaco dalleche l’avvocatessa Chandauka aveva lanciato verso alcuni (inizialmente) non specificati membri del suo board il cui comportamento era stato da lei definito “ledi”.