Iltempo.it - Harry nei guai: accuse pesanti dalla presidente della charity che ha creato

Nuoviper il principee alta tensione nella fondazione Sentebale. Il duca di Sussex è stato accusato di "molestie su larga scala e bullismo"dell'ente benefico, Sophie Chandauka, dal quale il secondogenito di re Carlo si era dimesso martedì. Una fonte vicina agli ex amministratori di Sentebale ha definito "completamente infondate" la denuncia di Chandauka ritenendo che si tratti di "una pura trovata pubblicitaria" che il principe e le persone che si sono dimesse insieme a lui si aspettavano. "Rimangono fermi nelle loro dimissioni, per il bene dell'ente di beneficenza, e attendono con ansia che venga accertata la verità", hanno aggiunto le fonti. Il principeha abbandonato il suo incarico di patrono dell'ente benefico da lui fondato in onore di sua madre, Diana, principessa del Galles.