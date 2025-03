Happy il ragazzo nigeriano che pulisce le strade di Padova Il giudice | Per lui niente espulsione Il migrante | Ora voglio imparare l’italiano

Leggi su Open.online

Doveva essere espulso, ma quando ilha visto le foto di quello che fa ogni giorno, ha deciso che potrà rimanere in Italia almeno fino al 2030. Il protagonista della storia si chiamaIjebor. Ha 28 anni e viene dalla Nigeria, da cui è scappato perché, come racconta lui stesso al Corriere del Veneto, nel suo Paese d’origine è perseguitato per motivi religiosi. Dal 2016 vive a, dove è molto noto perché non avendo un lavoro, in questi otto anni si è reso utile pulendo lee i marciapiedi dei quartieri nella zona Sud-Ovest della città. La protezione internazionale negata Per due volte la commissione territoriale gli ha negato la protezione internazionale e il relativo diritto a restare su suolo italiano. «Manifesta infondatezza», ha scritto riguardo le motivazioni del giovane, invitandolo a lasciare il nostro paese.