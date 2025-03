Hai vinto tu Ne Vedremo delle Belle chi è la vincitrice della seconda puntata | classifica generale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sabato 29 marzo 2025, su Rai Uno, è andata in onda la, infuocatadi Ne, il varietà condotto da Carlo Conti che, tra scintille, emozioni e piccoli drammi, ha consacrato Lorenza Mario comedi serata. Ma prima del verdetto, il palco è stato teatro di scontri memorabili, confessioni inaspettate e prove tutte da ridere (e da cantare).La serata si apre con un confronto acceso tra le protagoniste, tutte contro Valeria Marini. L’accusa? Un comportamento sopra le righe durante la recente ospitata a Domenica In, dove – a detta di Mara Venier – “praticamente mi hanno spintonata” per stare davanti alle telecamere. Anche Veronica Maya non si trattiene e in un filmato ammette: “Secondo me, eravamo ridicole”.Leggi anche: “Cosa mi ha fatto”. Ne, Patrizia Pellegrino rompe il silenzio su Valeria MariniLe performancevip: le classifichePoi si passa alla gara.