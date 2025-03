Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Cattiverie a domicilio, Domenica 30 Marzo 2025

30sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15,è una commedia pungente con Olivia Colman e Jessie Buckley. Ambientata nel 1922 a Littlehampton, la storia segue Rose, un’irlandese anticonformista sospettata di aver scritto lettere anonime piene di insulti che turbano la cittadina. Una giovane poliziotta inizia a indagare per scoprire la verità. Su SkyDue HD alle 21.15, Full Metal Jacket è il capolavoro di Stanley Kubrick sulla guerra del Vietnam. Seguendo la trasformazione dei giovani marines dal duro addestramento sotto uno spietato sergente al cruento campo di battaglia, il film svela il lato più oscuro del conflitto.