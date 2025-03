Spazionapoli.it - Guaio Napoli, assenza ufficiale: gli azzurri dovranno rinunciare a lui contro il Bologna

L’ammonizione durante-Milan costa caro, sarà fuori in Bologna-del prossimo 7 aprile. Brutte notizie per gli.Brutta notizia per ildurante la sfida di stasera contro il Milan. L’ammonizione comminata al tesserato azzurro non gli permetterà di essere presente nella trasferta del prossimo 7 aprile in casa del Bologna. Il tutto è avvenuto al minuto 75, quando Neres si è involato ai limiti della linea laterale in un’azione di contropiede che poteva risultare fatale. L’arbitro Sozza di Milano ha però fermato la ripartenza azzurra scatenando le proteste di tifosi, calciatori e staff. Un tesserato azzurro ha reagito in una maniera considerata eccessiva e l’arbitro ha deciso di usare il cartellino giallo. Nonostante la vittoria finale per 2 a 1 al Maradona, arriva una notizia amara per i tifosi