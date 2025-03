Quotidiano.net - Gruppo Fs, prosegue il progetto Cantieri parlanti

Roma, 30 marzo 2025 – La mobilità del futuro passa per 40 opere strategiche e interventi per 120 miliardi di euro. Open day e infopoint da Nord a Sud del Paese per raccontare benefici e vantaggi dell'operazione trasparenza delFS. Proseguono gli appuntamenti deldelFS per informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere ferroviarie in corso di realizzazione. Oggi si è tenuto il secondo open day all’interno deidelUnico Nodo di Genova/Terzo Valico, l’occasione per aprire nuovamente le loro porte ai cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere ilda vicino, con visite guidate che conducono alla scoperta delle nuove linee dentro le maestose gallerie. L'evento di oggi ha fatto registrare il tutto esaurito raccogliendo oltre 300 adesioni nel giro di poche ore dall'apertura delle iscrizioni, a riprova del grande successo dell’iniziativa che era andata sold-out anche a novembre scorso.