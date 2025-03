Grosso pino crolla in strada a Firenze | la chioma si appoggia su un edificio

Leggi su Corrieretoscano.it

– Paura aper la caduta di unche ha attraversato l’intera via D’Annunzio. Sul posto i vigili del fuoco di, che sono intervenuti sulla, che era finita all’interno di una proprietà, e sul fusto, che aveva colpito un palo dell’illuminazione pubblica. Laè stata interdetta alla circolazione. Sul posto hanno lavorato per diverse ore una squadra intervenuta anche con l’autoscala e l’autogru dal distaccamento diOvest.Fortunatamente non ci sono stati feriti.