Grosseto, allo Zecchini arriva la Cenerentola. Consonni: "Proviamo a vincere le ultime sei"

SERIE D "Provare aquestesei partite per dare un senso finale a questa stagione, ma bisogna considerare che anche le avversari hanno I loro obiettivi da raggiungere in tema salvezza", L’allenatore Luigiha posto questo come ultimo obiettivo stagionale, dopo non aver centrato gli altri, a cominciare dalla gara odierna che vedrà di scenastadio "", inizio nell’inconsueto orario delle 18,30, il fanalino di coda Fezzanese che spera ancora. "La Fezzanese ha giocatori importanti - prosegue il tecnico biancorosso in conferenza stampa - ma è chiaro che, se si trova in questa posizione di classifica, ha diverse problematiche e noi dovremo essere bravi a mettere in evidenza I loro punti deboli. Quello che conta è l’atteggiamento che I miei ragazzi devono avere in campo al di là del discorso tecnico e tattico e quando vai in vantaggio devi avere la forza di chiudere la partita senza farsi rimontare".