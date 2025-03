Lapresse.it - Groenlandia: Trump, non escludo l’uso della forza militare

Leggi su Lapresse.it

Nuuk (), 30 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Donaldha mantenuto un tono aggressivo, dicendo a Nbc News che “non” per quanto riguarda l’acquisizione. Nell’intervista andata in onda ieri,ha affermato: “Penso che ci sia una buona possibilità che potremmo farlo senza”. “Questa è la pace nel mondo, questa è la sicurezza internazionale”, ha aggiunto, precisando: “Nonnulla”. Laè un territorioDanimarca, alleataNato degli Stati Uniti.vuole annettere il territorio, sostenendo che è necessario per motivi di sicurezza nazionale.