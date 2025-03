Lapresse.it - Groenlandia, Trump: “Non escludo l’uso della forza militare”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha mantenuto un tono aggressivo parlando dell’acquisizione, dicendo a Nbc News che “non”. Nell’intervista andata in onda ieri,ha affermato: “Penso che ci sia una buona possibilità che potremmo farlo senza”. “Questa è la pace nel mondo, questa è la sicurezza internazionale”, ha aggiunto, precisando: “Nonnulla”. Laè un territorioDanimarca, alleataNato degli Stati Uniti.vuole annettere il territorio, sostenendo che è necessario per motivi di sicurezza nazionale. Il ministro degli EsteriDanimarca, Lars Løkke Rasmussen, ieri aveva rimproverato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance per il suo “tono” nelle critiche alla Danimarca e allaespresse durante la sua visita di venerdì 28 marzo.