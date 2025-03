Iltempo.it - Groenlandia, Trump insiste: "La prenderemo al 100%, non tolgo nulla dal tavolo"

Laper Donaldresta un chiodo fisso. Il presidente degli Stati Uniti, in un'intervista concessa all'emittente Nbc, ha ribadito la sua intenzione di annettere la grande isola che fa gola a tutti. "Otterremo la. Sì, al 100 per cento", ha detto l'attuale inquilino della Casa Bianca. "C'è una buona possibilità che potremmo farcela senza ricorrere alla forza militare, ma nondal", ha aggiunto. Alla domanda su quale messaggio l'acquisizione dellaavrebbe trasmesso alla Russia e al resto del mondo,ha risposto: "Non ci penso molto. Non mi interessa molto. Laè un argomento molto diverso, molto diverso. È la pace internazionale. È la sicurezza e la forza internazionale. Ci sono navi che salpano dalladalla Russia, dalla Cina e da molti altri posti.