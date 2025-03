Lidentita.it - GRAVI INDIZI DI REATO – Albert Fish: l’uomo che mangiava bambini

è considerato uno dei serial killer più inquietanti della storia americana, noto per aver violentato più di 400e averne uccisi presumibilmente più di 100. Conosciuto come il “Vampiro di Brooklyn”, è nato nel 1870 a Washington D.C. Cresciuto in una famiglia segnata dalla malattia mentale, fin da piccolo, mostra segni di .DIcheL'Identità.