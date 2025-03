Tvzap.it - Grave lutto per Antonio Tajani, la triste notizia poco fa

per, lafa – A causa di unfamiliare, il vicepremier e ministro degli Esterinon sarà a Firenze per la visita programmata oggi, domenica 30 marzo 2025. Si è spento il suocero RenatoOrecchio, padre della moglie Brunella. Il ministro degli Esteri era atteso a Firenze al teatro Puccini per l’incontro “Una bussola per la competitività europea”, un convegno organizzato da Forza Italia e dedicato alle imprese e ai comparti produttivi del Paese. Il vicepremier e segretario nazionale di FI era atteso anche alla biblioteca Spadolini per una visita. L’appuntamento, fa sapere “La Nazione”, è stato rinviato. L'articoloper, lafa proviene da TvZap.