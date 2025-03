Isaechia.it - Grande Fratello, Yulia Bruschi svela: “Shaila e Lorenzo? Io e lei ci siamo sentite tutti i giorni e mi ha detto che…”

Leggi su Isaechia.it

è stata ieri ospite a Radio Radio nella trasmissione Non Succederà Più.Qui, insieme alla conduttrice Giada De Miceli ha in primis raccontato come ha vissuto l’abbandono della Casa del:Sto benissimo adesso, ho passato dei mesi non semplici ma adesso sto molto bene. Io premetto che mi piace essere sincera: sin dall’inizio ho sempreche avevo una relazione da 5 mesi e non da anni come si è, che ero impegnata perché era giusto farlo sapere. Andando avanti è stato inevitabile prendermi di una persona e capire che dentro me stava cambiando qualcosa. C’erano già delle cose che non andava tra noi, lui lo sapeva. Poi cosa è successo di spiacevole?Questa persona, per ripicca, ha mosso dei passi e così ho dovuto per forza abbandonare la Casa ma non è stato per mia volontà perché avevano in mano tutto la mia famiglia e i miei avvocati.