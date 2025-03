Anticipazionitv.it - Grande Fratello: Yulia Bruschi svela la verità sul mancato ripescaggio

, ex concorrente del, è tornata a parlare della sua esperienza nel reality durante un’intervista a Radio Radio, ospite del programma Non Succederà Più. La modella ha raccontato retroscena inediti sule ha spiegato come stanno andando le cose con Luca Giglioli, conosciuto all’interno della Casa. Le sue parole hanno suscitato forte curiosità tra i fan del programma.LadisuldelDurante l’intervista,ha chiarito che la sua uscita dal reality non è dipesa del tutto da una scelta personale: “La produzione cerca di farti prendere la decisione più giusta, ma non è stata di mia spontanea volontà”. Ha poi spiegato che avrebbe voluto continuare la sua esperienza e che, in occasione del, era pronta a rientrare in gioco.