361magazine.com - Grande Fratello, Yulia Bruschi si racconta: il passato difficile e il nuovo capitolo con Giglio

in un’intervista ha parlato di quanto le è accaduto dentro e fuori la casa e ha commentato anche il suo attuale rapporto conDurante la trasmissione radiofonica di Giada De Miceli a Non succederà più,hato con schiettezza il turbolento percorso vissuto durante e dopo la permanenza nella Casa del, gettando luce su dinamiche relazionali e decisioni forzate.L’ex concorrente ha spiegato di aver attraversato mesi difficili, ma di sentirsi oggi molto meglio. Fin dall’inizio ha precisato di essere stata sincera, dichiarando pubblicamente una relazione di cinque mesi, contrariamente a quanto si era diffuso. Tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata: a seguito di ripicche da parte di un ex,ha dovuto lasciare la Casa, non per volontà propria, ma per proteggersi.