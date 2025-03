Latuafonte.com - Grande Fratello sondaggi vincitore tra Helena, Zeudi, Lorenzo, Jessica, Mavi, Chiara

Dopo gli ultimi avvenimenti la sfida finale delal televoto per ilsembra essere traPrestes eDi Palma. Nei primi mesi di reality, sembrava quasi certo che alla fine a spegnere le luci della Casa sarebbero stati la modella brasiliana con uno traSpolverato e Shaila Gatta. L’eliminazione di quest’ultima durante la semifinale ha decisamente dato conferma che a sfidarsi sono i fan dicontro quelli di. Anche se una delle due o entrambe non saranno presenti nell’ultima sfida, cosa improbabile, saranno sempre i loro fandom a fare la lotta più dura. Ma vediamo ora ilo sul2024/2025 chi vincerào:vsoppure no?Leggi anche:vincerà? Calvani: “Lo farai per tutti noi”Leggi anche: Shaila Gatta dopo GF “in forte crisi”, cosa succede con la mamma diPrima della finale, in onda lunedì 31 marzo 2025, i finalisti sono quattro:Morlacchi,ed