Isaechia.it - Grande Fratello, Pamela Petrarolo svela cosa avrebbe voluto dire in semifinale: “Stimo Zeudi come giocatrice ma…”

Questa lunga edizione delsta ormai per volgere al termine: domani sera, infatti, andrà in onda su Canale 5 la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini e scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria.A darsi battaglia saranno Lorenzo Spolverato, Helena Prestes,Di Palma, Jessica Morlacchi e una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli.A proposito dei finalisti, già nelle ore precedenti allaaveva annunciato di volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa a proposito di alcuni dei concorrenti, sostenendo che la loro presenza in Casa non fosse giusta (ve ne avevamo parlato QUI).Nel corso della, poi, la– interrogata da Alfonso – avevato che le sue recriminazioni erano nei confronti di die poco fa sui social ha chiarito asi riferiva, scagliandosi soprattutto contro i fandom violenti e tossici, a partire proprio da quello della Di Palma:Sono un’ottima osservatrice e in questi mesi ho potuto osservaresotto ogni punto di vista.