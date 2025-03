Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, la resa dei conti: passioni in bilico e scontri all’ultimo respiro

Leggi su Sbircialanotizia.it

Abbiamo seguito ogni passo, dalla prima nomination alle docce fredde alle tre di notte. E adesso, eccoci all’alba della finale. Ve la siete immaginata come un trionfo di abbracci? Beh, non è così: in queste ultime ore nella Casa, regnano tensioni e discussioni a ripetizione. Ma andiamo con ordine – o meglio, disordiniamolo un po’, . L'articolo, ladeiinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.