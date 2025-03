361magazine.com - Grande Fratello, il pensiero dei gieffini: scattano nuovi battibecchi

Leggi su 361magazine.com

, ildeirimasti in Casa: ecco cosa emerge dalla Casa nelle ultime ore, nelle ultime ore è arrivato un comunicato in Casa: “Inquilini, La finale è alle porte. Lunedì, dopo 197 giorni, terminerà questa esperienza incredibile. Di fronte a voi, avete gli ultimi compagni di questo lunghissimo viaggio. Stasera, ilvi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato dire prima ai vostri compagni. A turno, dovrete alzarvi e, guardando negli occhi i vostri commensali, dovrete rivolgere a ciascuno di loro il vostropiù onesto”.Leggi anche Ignazio Moser, la foto social che fa allarmare i fanJessica si rivolge ad Helena: “Lei, per me, è stata una scoperta. Sapevo che saremmo andate d’accordo”, “Sono contenta di come ci siamo ritrovate”.