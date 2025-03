Dilei.it - Grande Fratello, i vincitori di tutte le edizioni

Il2025 sta per volgere al termine. Sono trascorsi più di sei mesi dall’inizio di questa edizione e, si dice, la prossima potrebbe coinvolgere volti storici del reality. Un motivo in più per fare un salto nel passato e ricordare chi ha trionfato nella casa di Cinecittà. Alcuni di loro sono impressi nella storia della televisione italiana. Molti sono spariti e altri, pur senza aver vinto, hanno trovato spazio nel mondo dello spettacolo.2000, Cristina PlevaniLa vittoria di Cristina Plevani è storica, senza diritto di replica. Quell’edizione fu un esperimento sociale, con un gruppo di sconosciuti gettato in una casa senza la possibilità di contatto con l’esterno. Zero tecnologia e tanta immaginazione, necessaria per restare lucidi in quello stato di convivenza forzata.