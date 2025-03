361magazine.com - Grande Fratello, Helena affronta un crollo: arriva la reazione di Javier

Prestesun momento di sconforto:ladiMartinez fuori dalla Casa, le sue parole via socialPrestes ha vissuto quest’ultimo giorno in Casando unemotivo. Il reality show volgerà a termine domani sera in prima serata su Canale 5 dove si scoprirà il vincitore. La modella brasiliana è scoppiata in lacrime pensando all’uscita didalla Casa e dalle ultime frecciatine scambiate con Zeudi Di Palma.si è sentita in dovere di sfogarsi con Jessica e Mariavittoria esternando tutte le sue preoccupazioni. Per il momento solo quattro sono i finalisti mentre Mariavittoria e Chiara, scopriranno domani sera cosa accadrà al loro percorso. Riusciranno entrambe ad essere delle finaliste?Leggi anche Beatrice Luzzi incontrerà i fan con un raduno speciale: i dettagliLadell’ex gieffinoMartinez ha assistito ilemotivo della sua fidanzata a distanza e con una stories Instagram ha deciso di intervenire, sostenendo la finalista.