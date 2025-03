Lapresse.it - Gp delle Americhe, vince Bagnaia: M. Marquez cade e si ritira

Leggi su Lapresse.it

Peccoc’è. Il due volte campione del Mondo con la Ducati ha vinto il Gran Premiovalido per il Mondiale della MotoGp, complice una clamorosa caduta del compagno di squadra Marc. Lo spagnolo era in testa e stava dominando la gara, quando è scivolato al nono giro su un cordolo in curva finendo nella ghiaia e rompendo la moto. Ha provato a ripartire, ma dopo qualche giro è stato costretto al ritiro.ne ha approfittato domando l’altro, Alex, secondo con la Ducati del Team Gresini. Terzo gradino del podio per un ottimo Fabio Di Giannantonio, davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli del Team VR46.senior ha visto sfumare sul più bello un altro weekend spaziale con pole, vittoria nella sprint e gara lunga che stava dominando, così come già successo nei due Gran Premi precedenti in Thailandia e Argentina.