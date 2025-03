Lapresse.it - Governo: Tajani, FI leale ma non piegheremo la testa

Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Forza Italia gode di ottima salute. Siamo il terzo partito in Italia, questi sono i dati delle elezioni europee, siamo la seconda forza del centrodestra e faremo valere le nostre idee. Noi siamo leali con il, ma non rinunceremo mai alle nostre idee. Nonlaquando si tratta di difendere i nostri valori”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio, in videocollegamento al convegno ‘Una bussola per la competitività europea’, organizzato da FI, in corso a Firenze.