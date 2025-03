Lapresse.it - Governo, altro duello Lega-Forza Italia. Tajani: “In Ue non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze”

Dopo il botta e risposta sulla riforma della cittadinanza, nuovofrasoprattutto sull’Ue. “Quello aè stato veramente un voto utile. Noi vogliamo costruire. Anche quando facciamo delle critiche, sono sempre costruttive. Stiamo lavorando per far sì che l’Europa possa essere sempre più la casa di tutti. Noi in Europa dobbiamo costruire, nondi”, è il messaggio in bottiglia del vicepremier e segretario di FI, Antonio, in videocolmento con il convegno organizzato dal suo partito a Firenze. Dal canto suo, invece, il leader del Carroccio e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, puntualizza sui social: “Sondaggio ‘La Stampa’: 94ni su 100 dicono ‘No’ all’invio di truppe in Ucraina. Per la, le priorità sono ospedali, scuole, stipendi e sicurezza deglini, non eserciti europei o spese folli e inutili per proiettili e bombe, che allontanano una pace necessaria”.