Golf: Min Woo Lee stacca tutti a Houston, risale Manassero

Min Woo Lee non solo si prende il comando, ma lo fa anche in grande stile al Texas Children’sOpen. Al Memorial ParkCourse l’australiano stampa un -7 sulla carta nel terzo giro, andando così al comando con lo score di -17 ed entrando così di forza nella caccia al proprio primo titolo sul PGA Tour, che sarebbe peraltro meritato anche alla luce del livello spesso espresso negli ultimi mesi.Quattro i colpi di distanza del secondo, l’argentino Alejandro Tosti, che continua a girare molto regolare e, come nel primo giro, mette insieme un -5 che lo colloca a -13, un colpo in meno del neozelandese Ryan Fox, al secondo 65 di fila. Fox, però, non è solo in questo che pure è un terzetto molto internazionale: ci sono due USA con lui, Ryan Gerard e Scottie Scheffler.Suona quasi strano dire che il numero 1 del mondo abbia un calo, ma questo è l’accaduto: dopo il 62 del secondo giro, Scheffler perde la leadership in virtù dell’aver girato “solo” in -1.