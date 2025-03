Golf Houston Open 2025 | scatto di Lee è primo con margine e vede il primo successo nel PGA Tour

Leggi su Sportface.it

Cambia la classifica nel Texas Children’s, prima dell’ultimo giro del torneo valido per il PGA. Min Woo Lee, infatti, si mette in mostra piazzando un -7 nel terzo giro che gli permette di prendersi la vetta in solitaria con 193 colpi (-17). Un risultato davvero di altissimo livello, che lo proietta a un’ultima giornata dove può concretizzarsi l’obiettivo di vincere, finalmente, il suotorneo nel massimo circuito. Un’affermazione che sarebbe anche meritata, vista la costanza di rendimento dimostrata negli ultimi impegni. Non resta che attendere, quindi, qualche ora perre chi si prenderà la vittoria sul Memorial ParkCourse, in un torneo che, in totale, mette in palio un montepremi da 9,5 milioni di dollari.Matteo Manassero – Foto PA Wire/PA Images / IPA: Scheffler perde la vetta, Manassero continua su buoni livelliChi perde terreno, invece, è Scottie Scheffler: il numero uno al mondo, infatti, disputa un terzo giro al di sotto del livello degli avversari, girando “appena” a -1 e attestandosi ora in terza posizione a 198 colpi (-12), alla pari Ryan Gerard.