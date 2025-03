Juventusnews24.com - Gol Verde, il difensore regala i tre punti alla Juve Primavera contro la Cremonese: ma che giocata di Ripani e Lopez! VIDEO

di RedazionentusNews24Gol, ili tre: ildella rete realizzata dopo una grande azioneLavince la quarta partita consecutiva grazierete delche negli ultimi minuti ha trovato il gol lanciandosi in attacco. Una grande azione dei bianconeri, a partire dal lancio di Pagnucco al colpo di testa dipassando per l’azione di Ivanche ha messo in mezzo la pper il.VANTAGGIO NOSTRO!Azione fulminante iniziata da Pagnucco con un'ottima sventagliata ed impacchettata daperche la spinge in reteU20-ntus U20 0-1pic.twitter.com/Lsnnp2avlP—ntusnil (@nilntus) March 30, 2025I bianconeri sono sempre più in zona playoff grazie a questa vittoria.