Gol Solet l’Udinese riapre la partita! Golazo dell’obiettivo di mercato nerazzurro – VIDEO

di RedazioneGolladi. Il racconto e le immagini della reteLaclamorosamentea San Siro, che dopo essere andato sotto di due gol nel primo tempo, grazie alle reti per l‘Inter di Arnautovic e Frattesi, trova il gol del 2-1 con Oumar, obiettivo di. Il difensore, dopo una grande azione personale, scarica un destro da fuori area potentissimo imprendibile per Sommer. Friulani ora che avranno venti minuti per provare ad acciuffare un pareggio che sembrava lontanissimo per la squadra di Runjaic.?? GOAL: Oumar?? Inter 2-1 Udinesepic.twitter.com/a1WpDASbdF— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025 Ecco le immagini ed il racconto della rete? 72? GOL DELfa suo il pallone sul lancio lungo di Sommer, avanza palla al piede eludendo il timido pressing di Barella e calcia forte col destro trovando l’angolino alto, all’incrocio dei pali.