Internews24.com - Gol Frattesi, raddoppio nerazzurro! Altro assist di Dimarco – VIDEO

di RedazioneGoldi. Le immagini della reteRaddoppia l'Inter, che dopo il vantaggio al minuto 12? con la rete di Marko Arnautovic, trova il 2-0 alla mezz'ora del primo tempo, con un gol di Davide. Il centrocampistariceve sui piedi il secondodi giornata di uno scatenato, e con una zampata insacca il pallone alle spalle di Okoye. Squadra di Inzaghi che ora sono in pieno controllo della gara e possono anche giocare sulle ali dell'entusiasmo.?? GOAL:?? Inter 2-0 Udinesepic.twitter.com/GDhLIGvsD4— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol:? 29? GOL DELL'INTER! – Nerazzurri incontenibili! Azione sulla sinistra: Mkhitaryan ha tanto spazio e se lo prende tutto, poi servesulla corsa, il quale mette in mezzo per la zampata vincente di!